Журналиста Дмитрия Колезева повторно объявили в розыск

Заочно осужденного за фейки о российской армии журналиста Дмитрия Колезева* переобъявили в розыск. Информацию об этом опубликовали в базе данных МВД .

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК. <…> Переобъявлен, ранее разыскивался», — указали в сообщении ведомства.

Впервые журналиста объявили в розыск еще в ноябре 2022 года. Тогда статья уголовного дела, с которой были связаны меры, не уточнялась.

Летом прошлого года Колезева* заочно приговорили к семи с половиной годам лишения свободы за распространение фейков о деятельности российских вооруженных сил.

*Признан физическим лицом, выполняющими функции иноагента.