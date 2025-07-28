Журналиста Дмитрия Колезева повторно объявили в розыск

Заочно осужденного за фейки о российской армии журналиста Дмитрия Колезева* переобъявили в розыск. Информацию об этом опубликовали в базе данных МВД.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК. <…> Переобъявлен, ранее разыскивался», — указали в сообщении ведомства.
Впервые журналиста объявили в розыск еще в ноябре 2022 года. Тогда статья уголовного дела, с которой были связаны меры, не уточнялась.
Летом прошлого года Колезева* заочно приговорили к семи с половиной годам лишения свободы за распространение фейков о деятельности российских вооруженных сил.
*Признан физическим лицом, выполняющими функции иноагента.
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