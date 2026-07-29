Журналист Шипачева получила 12 лет колонии по делу о госизмене

«Коммерсант»: Мосгорсуд приговорил журналиста Шипачеву к 12 годам за госизмену

Приговор в 12 лет колонии получила журналист Дарья Шипачева, проходившая по делу о государственной измене. Как сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники, дело рассматривал Московский городской суд.

По словам собеседника журналистов, кроме срока, Шипачеву оштрафовали на 300 тысяч рублей и конфисковали имущество на 1,5 миллиона рублей. Из-за статьи фабула обвинения неизвестна, а судебное заседание прошло в закрытом режиме.

«Интерфакс» уточнил, что Шипачева признала вину и пошла на сделку со следствием, поэтому приговор судья вынес на первом заседании.

Дарья Шипачева известна как автор научных и медицинских статей, которые она публиковала в различных изданиях. Также она вела подкаст, посвященный хронической боли и усталости.

В минувший понедельник, 27 июля, сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровска, подозреваемого в контакте с разведкой Новой Зеландии.

По версии следствия, за деньги задержанный передавал данные, влияющие на безопасность России. Против мужчины завели уголовное дело о государственной измене.