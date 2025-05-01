Живущего в Липецке иностранца лишили гражданства России за межнациональный конфликт

Переехавшего в Липецк уроженца одной из стран Центральной Азии лишили российского гражданства после того как он устроил с местными жителями конфликт на межнациональной почве. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ сообщила Газета.ru .

Гражданство мужчина получил в марте 2024 года как имеющий ребенка — гражданина России. Через полгода он вступил в конфликт с горожанами: оскорблял россиян и навязывал превосходство ислама над другими религиями. Также иностранец демонстрировал нож и угрожал физической расправой.

Мужчину задержали Сотрудники ФСБ и МВД, его привлекли административной ответственности и арестовали на семь суток. После этого иностранца депортировали и запретили ему въезжать в Россию на 50 лет.

Ранее в Госдуме предложили обязать мигрантов предоставлять при въезде в страну справку об отсутствии ВИЧ. По мнению парламентария Ярослава Нилова, в список обязательных документов также необходимо включить отрицательные результаты теста на наркотики и заранее купленную медицинскую страховку.