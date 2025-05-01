Госдума предложила ввести обязательную справку об отсутствии ВИЧ для мигрантов

Прибывающие в Россию мигранты для пересечения границы обязаны предоставить справку об отсутствии серьезных заболеваний и инфекций, отрицательные результаты теста на наркотики, а также заранее купленную медицинскую страховку. Законопроект с такими нормативами рассмотрят депутаты Госдумы. Об этом 360.ru расскзаал автор инициативы, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он пояснил, что сегодня мигранты сдают медицинские анализы в специализированных центрах и покупают полисы ДМС, находясь на территории России.

Законопроект предусматривает, чтобы иностранцы приезжали в страну уже проверенными и готовыми оплатить свое лечение в случае непредвиденной ситуации.

Предлагается, чтобы человек не после пересечения границы приобретал полис ДМС, а чтобы имел его заранее. <…> Обязательная справка об отсутствии ВИЧ, гепатита, туберкулеза и сифилиса и справка, подтверждающая, что наркотических веществ в организме человека нет

Депутат пояснил, что эта мера позволит отсечь от рынка труда людей с зависимостями, а также обеспечит недопуск в страну иностранцев, угрожающих здоровью россиян.

Нилов подчеркнул, что сейчас носителей инфекций среди мигрантов можно вычислить только через анализы, на которые требуется время. Все это время иностранец находится в общественных местах, что увеличивает риск распространения заболеваний.

О подчеркнул, что также считает обязательным медицинский полис для мигрантов. По словам депутата, сегодня регионы тратят большое количество средств на оказание экстренной медицинской помощи иностранцам.

«Для этого должны быть задействованы страховые деньги коммерческих структур. Сэкономленные средства лучше направить на дополнительные выплаты врачам и медицинским работникам в качестве премий», — заявил собеседник 360.ru.

Нилов подчеркнул, что депутаты прекрасно осознают потребность страны во внешних трудовых ресурсах, но организацию приезда мигрантов нужно проводить со всеми мерами безопасности.