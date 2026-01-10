«Живого места не осталось». Мать избитого до смерти в липецком баре мужчины назвала причины конфликта

Мастера спорта по вольной борьбе задержали в Липецке по подозрению в жестоком убийстве мужчины в баре на почве ревности. Об этом телеканалу РЕН ТВ рассказала мать погибшего, раскрыв шокирующие детали преступления.

Причиной драки стала ревность девушки погибшего, которая постоянно следила за ним в соцсетях. Узнав, что парень отдыхает в баре с друзьями, она попросила своего бывшего возлюбленного разобраться с ситуацией.

Прибывший в заведение агрессор жестоко избил мужчину, пока тот не потерял сознание. Затем он оттащил жертву за пределы камер видеонаблюдения и продолжил избиение. Преступник бил мужчину ногами, даже когда тот был уже мертв.

«Он начал добивать его, уже мертвого, ногами. <…> Избиение было просто зверское, там живого места не осталось. Так убить, и даже не попросить прощения — все в шоке», — рассказала мать погибшего.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, и родственники убитого опасаются, что он может избежать наказания.

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».