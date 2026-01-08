Цыган убил жителя Липецка в кальян-баре

СК возбудил уголовное дело после убийства мужчины в Липецке

Житель Липецка умер после драки в кальян-баре «Мята». Об этом со ссылкой на региональный СК сообщило издание «Город48» .

Драка произошла 3 января.

«В ходе конфликта между посетителями бара 27-летний мужчина нанес оппоненту удар, которым сломал ему нос. В результате травмы потерпевший скончался», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, 29-летний мужчина захлебнулся своей кровью. Специалисты продолжают проводить судебно-медицинскую экспертизу, чтобы назвать точную причину смерти.

Следственный комитет возбудил уголовное дело пор статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», подозреваемый признал вину и написал явку с повинной.

В соцсетях пишут, что нападавший — цыган. Мать убитого Ольга рассказала журналистам, что на него набросился боксер, который уже привлекался к уголовной ответственности за избиение. По словам женщины, конфликт произошел из-за бывшей девушки ее сына.

