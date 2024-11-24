Некроз тканей и синий подбородок. Чем может закончится контурная пластика лица

У россиянок вместо увеличения губ теперь новый тренд — угловатый подбородок. Колоть препараты в нижнюю часть лица начали даже мужчины, чтобы выглядеть более брутально. Врач-косметолог Татьяна Баллирано рассказала ведущей 360. ru Анастасии Букреевой, к каким последствиям может привести чрезмерное увлечение уколами красоты.

По словам специалиста, подобные процедуры действительно могут привести к осложнениям.

«Дело в том, что здесь проходят у нас магистральные артерии, сосуды, при сдавливании которых мы можем получить эмболию, ишемию и омертвение тканей», — пояснила Баллирано.

Произойти это может спустя несколько дней после процедуры или же через пару-тройку лет.

«И мы сейчас видим такие фиолетовые, бордовые подбородки, когда произошло сдавление гелем сосудов, и начали прорастать другие поверхностные сосуды. Поэтому вот такие красно-фиолетовые подбородки сейчас говорят о том, что когда-то были сделаны инъекции в эту зону, и сделано много, и, скорее всего, неправильно», — отметила врач-косметолог.

В подбородке находятся несколько мышц, которые участвуют в мимике. Их движение может приводить к миграции препарата, используемого для инъекции.

«Часто приходят молодые девушки с перемещением комочка филлера в бок, наверх. Это действительно может быть. И еще одно осложнение, когда наоборот он немного как бы сползает вниз, и профиль становится как у старика Хоттабыча, такая висит капелька — это очень некрасиво», — предупредила Баллирано.

В связи с этом сейчас наблюдается такой тренд на исправление угловатых подбородков, которые многие делали несколько лет назад.