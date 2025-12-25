Жительницу Татарстана заподозрили в убийстве подруги сковородкой

Жительницу Нурлатского района Татарстана заподозрили в том, что она на почве ревности избила сковородкой свою подругу. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по республике.

По версии следствия, вечером 22 декабря 52-летняя женщина убила в ходе ссоры свою 46-летнюю подругу, которая пришла к ней в гости. Из-за удара сковородой по голове пострадавшая скончалась в больнице через два дня.

В ближайшее время СК обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой одной из предусмотренных законом мер пресечения. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.

Ранее нападение на знакомого совершил житель Нижегородской области — мужчина насмерть избил друга табуретом. По данным Следственного комитета, 58-летнего горожанина арестовали. По версии обвинения, он совершил умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.