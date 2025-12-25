Житель Нижегородской области убил знакомого табуретом

В Выксе Нижегородской области произошел трагический инцидент, закончившийся гибелью человека. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по региону установлено, что убийство имело место в жилом помещении на улице Чкалова. Об этом написала pravda-nn.ru .

По данным предварительного расследования, преступление совершено 58-летним мужчиной, который избил знакомого, нанося многократные удары табуретом по голове. Полученные телесные повреждения привели к смерти потерпевшего.

Преступник был задержан по подозрению в убийстве и привлечен к уголовной ответственности. В настоящее время он содержится под стражей, ведется следствие. Данный эпизод рассматривается следователями как умышленное деяние, повлекшее тяжкие последствия.