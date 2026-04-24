Жительницу Серпухова арестовали за убийство новорожденной дочери

СК: в Серпухове установили и задержали мать убитого новорожденного ребенка

В Серпухове задержали женщину, которую следствие считает причастной к убийству новорожденного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба СК по Московской области.

Следователи рассказали, что 21 апреля 2026 года за контейнерной площадкой во дворе многоквартирных домов в поселке Большевик нашли тело новорожденной девочки с колото-резаными ранами.

Установить личность роженицы удалось в ходе совместной работы следователей, криминалистов и оперативников.

Эксперты провели исследование изъятых с места предметов и следов. ДНК-профиль ребенка совпал с профилем 28-летней гражданки одного из соседних государств, ранее поставленной на учет в рамках обязательной геномной регистрации.

«В настоящее время женщина задержана, в ходе допроса дала следователю признательные показания. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об ее аресте», — отметила пресс-служба.

