В Тюмени объявили в розыск человека, выбросившего младенца в эвакуатор

Тюменские силовики разыскивают человека, который выбросил младенца в эвакуатор. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Утром в понедельник в кузове эвакуатора обнаружили полиэтиленовый пакет, внутри которого лежал замотанный в полотенце новорожденный ребенок. Девочка была живой.

«Полицейские продолжают выяснять все детали данного инцидента, а также ведут поиск человека, который может быть к нему причастен», — сообщили в пресс-службе.

Новорожденную отправили в медучреждение, ее состояние стабильное, здоровью младенца ничего не угрожает. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Правоохранители разыскивают мать ребенка.

