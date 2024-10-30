Жительницу Подольска отправили под домашний арест за вандализм

Жительницу Подольска отправили под домашний арест за поджог у «Скорбящей матери»

Жительницу Подольска, устроившую поджог у монумента «Скорбящая мать», отправили под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета.

На допросе 36-летняя женщина полностью признала вину. Ей грозит штраф, обязательные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. Следователи продолжают собирать обстоятельства по делу.

В воскресенье в микрорайоне Климовск обвиняемая, будучи пьяной, подожгла венки у памятника «Скорбящая мать», посвященного павшим при защите Родины, после чего скрылась, но через некоторое время ее задержали сотрудники полиции. Преступление запечатлела камера видеонаблюдения.