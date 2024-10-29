Женщину задержали за повреждение монумента «Скорбящая мать» в Климовске

Акт вандализма был совершен в отношении памятника-монумента «Скорбящая мать», расположенного в микрорайоне Климовск. Злоумышленницу уже задержала полиция.

Момент преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные у памятника. Женщина по неизвестной причине подожгла венки у монумента, но была оперативно задержана.

Отдел Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области возбудил в отношении нарушительницы уголовное дело. Следователи проводят необходимые процедуры.

Женщине предъявили обвинение по статье о повреждении памятников и других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Наказанием за такое преступление может быть штраф в размере от двух до пяти миллионов рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

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