Жительницу Петербурга обвинили в мошенничестве с военными выплатами

Сотрудницу социальной службы для бездомных обвинили в мошенничестве с военными выплатами в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе судов Петербурга.

По данным следствия, женщина уговорила двоих бездомных заключить контракты с Министерством обороны и передать ей банковские карты, на которые должны были прийти подъемные.

После этого она перевела себе почти 13 миллионов рублей, которые потратила.

До 6 июня она будет находиться под домашним арестом.

Ранее в Новосибирске задержали руководителя и пятерых сотрудников юридической компании, которых обвинили в мошенничестве против участников СВО. Следствие полагает, что юристы брали у бойцов деньги за помощь, но в действительности ничего не делали. В общей сложности они присвоили себе более 11 миллионов рублей.