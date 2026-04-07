Юридическую компанию в Новосибирске заподозрили в обмане участников СВО

В Новосибирской области задержали руководителя и пятерых сотрудников юридической компании «Воин вправе» по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным следствия, юристы заключали договоры с участниками специальной военной операции и получали за работу от 150 тысяч до миллиона рублей. При этом на самом деле никакой юридической помощи они не оказывали, а деньги присвоили себе.

Ущерб от их действий оценили более чем в 11 миллионов. Суд решает вопрос о мере пресечения.

Ранее троих жителей Калининградской области задержали за обман участников СВО. Следствие полагает, что они убедили двоих бойцов выдать им доверенности на имущество и похитили у них больше миллиона рублей.