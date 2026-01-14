Жительницу Новороссийска будут судить за смерть мужа после пьяной потасовки

В Новороссийске женщину ждет суд за смерть мужа в реанимации после пьяной потасовки, она настаивает на том, что только оборонялась. Подробности истории рассказал телеграм-канал Baza .

В октябре прошлого года супруги в очередной раз поссорились. Мужчина ушел из дома, но вскоре вернулся пьяным и стал избивать жену и угрожать ей ножом. Женщина схватилась за табуретку и что было сил ударила супруга по голове.

Спустя неделю мужчина умер в реанимации от черепно-мозговой травмы. Защита женщины просит переквалифицировать дело с умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на превышение пределов самообороны, что наказывается значительно мягче. Однако, по мнению следствия, она сознавала, что делает.

Ситуация усугубляется тем, что на ноже не нашли отпечатков пальцев убитого. Защита утверждает, что орудие специально вымыли родственники мужчины. По словам дочери, ее родители часто ссорились из-за пристрастия отца к алкоголю.

