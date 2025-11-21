Вдова Энди Картрайта получила 12,5 года колонии за убийство мужа

Смольнинский суд Санкт-Петербурга приговорил Марину Кохал к 12,5 года лишения свободы за убийство супруга — рэпера Александра Юшко (более известного как Энди Картрайт). Об этом сообщила пресс-секретарь городской судебной системы Дарья Лебедева .

Согласно материалам дела, летом 2020 года Кохал поссорилась с мужем и решила его убить. Она ввела ему смертельную дозу инсулина, затем, дождавшись, пока Юшко умрет, расчленила тело, уничтожила часть органов и обработала останки солью и холодом.

Вину женщина не признала, сторона защиты выступала за ее оправдание. Однако суд признал ее виновной.

В последнем слове Кохал попросила прощения у всех, кто пострадал от ее действий. Она рассказала, что все пять лет работает с психотерапевтом.