Жительницу Московской области приговорили к 18 годам колонии за шпионаж

Верховный суд Крыма приговорил к 18 годам колонии жительницу Московской области за государственную измену по статье о шпионаже. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона .

Также женщине назначили штраф в размере 500 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 год и 10 месяцев после окончания срока. Дело 58-летней подсудимой рассмотрели в закрытом режиме.

В феврале 2024 года женщина сняла на фото и видео бронетехнику на одной из стоянок в республике. Материалы она отправила в социальной сети представителю спецслужбы Украины, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства. Смартфон подсудимой конфисковали в пользу государства.

