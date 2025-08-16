В Новосибирской области задержали двух школьников за поджог вышки сотовой связи

Правоохранительные органы в Новосибирской области задержали двух подростков за попытку теракта на железной дороге. Ранее подозреваемые подожгли вышку сотовой связи, сообщила пресс-служба транспортной полиции Сибири.

Силовики по горячим следам установили личности и задержали подростков при попытке вывести железнодорожное оборудование из строя на участке в Каргатском районе.

Полицейские установили, что школьники 14 и 15 лет откликнулись на предложение неизвестного устроить поджог на железной дороге и повредить релейные шкафы. По инструкции куратора они купили экипировку, горючее вещество и отправились к железной дороге.

Однако вместо вознаграждения в сумме 20 тысяч рублей куратор перестал выходить на связь. Силовики установили, что ранее задержанные также подожгли вышку связи в Каргатском районе.

Следователи завели уголовное дело по статье «Покушение на теракт», их отправили под домашний арест.

Ранее подростки в Орле подожгли тепловоз за деньги.