Жительницу Красноярского края задержали за поджог дома с людьми

Жительницу Красноярского края заподозрили в убийстве трех человек в селе Тубинск Идринско-Краснотуранского муниципального округа. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

По версии следствия, женщина 1983 года рождения подожгла частный дом, в котором находились люди. Жертвами ЧП стали три человека, еще трое пострадали.

Правоохранители установили, что россиянка поссорилась с компанией мужчин, вместе с которой ее муж распивал спиртное. Женщину обвинили в том, что она облила частный дом легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла.

Следственный комитет возбудил против задержанной уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее в Краснодаре неизвестный устроил пожар в груминг-кабинете, расположенном в жилом многоквартирном доме. Злоумышленник ночью разбил окно кирпичом и поджег помещение с помощью бутылки с зажигательной смесью.