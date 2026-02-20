Неизвестный поджег грумер-салон в Краснодаре

Неизвестный ночью разбил окно небольшого краснодарского груминг-кабинета и устроил пожар. Видеозапись происшествия попала в распоряжение 360.ru.

Владелица салона и ветеринар Ольга рассказала, что факт поджога установили полиция и МЧС. Пожар произошел примерно в 03:00 18 февраля.

«Мы нашли кирпич, которым разбивали стекло, а также две бутылки с бензином и прочие улики. Они сейчас находятся у следствия», — отметила она.

Женщина отметила, что в последнее время стала получать угрозы. О салоне начали писать негативные отзывы люди, которые его не посещали.

«Я никак не реагировала. Пыталась с помощью поддержки эти отзывы убирать, доказывая, что они недостоверные», — отметила Ольга.

Предприниматель подала заявление в полицию. Дело стоит на контроле у краевой прокуратуры, потому что кабинет находился в жилом доме.

«Это уже расценивается как покушение на убийство людей. Это был цоколь, а сверху находилась жилая квартира», — заключила владелица.

