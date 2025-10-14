Жительницу Красноярска, чуть не зарезавшую сына, могут признать невменяемой

У женщины, которая 8 августа пыталась зарезать трехлетнего сына в Красноярске, нашли психическое расстройство. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

По данным следствия, женщина несколько раз ударила мальчика ножом, но не успела убить его — ее заметили полицейские, проводившие профилактический обход. Психолого-психиатрическая экспертиза сочла, что она не отдавала себе отчета в происходящем.

После этого женщина попыталась покончить с собой, но ее тоже спасли. Прокуратура начала проверку, чтобы выяснить, почему органы профилактики не обращали внимания на семью, в которой мать состоит на учете у психиатра.

Сейчас надзорному ведомству предстоит утвердить обвинительное заключение по делу. Следствие рекомендовало суду приговорить женщину к принудительному лечению.