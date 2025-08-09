Жительница Красноярска попыталась зарезать трехлетнего сына и покончить с собой

Жительница Красноярска попыталась зарезать трехлетнего сына кухонным ножом и после этого покончить с собой, однако оба они выжили и сейчас находятся в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, 37-летняя женщина, живущая в общежитии, состоит на учете у психиатра. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, в ближайшее время ей изберут меру пресечения.

Свою проверку проведет и краевая прокуратура, которой предстоит выяснить, почему органы системы профилактики не обращали внимания на семью. Кроме того, надзорное ведомство держит на контроле расследование дела.

Ранее в Подмосковье возбудили дело против женщины и ее сожителя, которые вместе избивали троих детей, в том числе бейсбольной битой.