Жительницу Краснодарского края заподозрили в издевательствах над трехлетним сыном
СК по Кубани организовал проверку по факту избиения трехлетнего ребенка
Следственный комитет по Краснодарскому краю организовал процессуальную проверку в связи с информацией о систематических избиениях трехлетнего ребенка. В побоях подозревают мать мальчика, сообщила пресс-служба регионального ведомства.
Следователи установят все обстоятельства произошедшего.
«Сегодня в социальных медиа были опубликованы сведения о том, что женщина причинила телесные повреждения своему трехлетнему сыну», — отметили в пресс-службе.
По данным RT, тревогу из-за состояния ребенка забила его тетя. Женщина приехала к своей 24-летней сестре в Тимашевск и заметила на теле племянника следы побоев. По ее словам, детей в этой семье воспитывают «силой».
Тетя пострадавшего мальчика отвезла его в больницу и написала заявления в полицию и опеку. Прокуратура проведет проверку.
Ранее жителя Забайкальского края заподозрили в избиении своей 10-месячной дочери. По версии обвинения, пьяный мужчина набросился на ребенка. Младенца госпитализировали с тяжелыми травмами.