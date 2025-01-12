Жительницу Краснодарского края заподозрили в издевательствах над трехлетним сыном

Следственный комитет по Краснодарскому краю организовал процессуальную проверку в связи с информацией о систематических избиениях трехлетнего ребенка. В побоях подозревают мать мальчика, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего.

«Сегодня в социальных медиа были опубликованы сведения о том, что женщина причинила телесные повреждения своему трехлетнему сыну», — отметили в пресс-службе.

По данным RT, тревогу из-за состояния ребенка забила его тетя. Женщина приехала к своей 24-летней сестре в Тимашевск и заметила на теле племянника следы побоев. По ее словам, детей в этой семье воспитывают «силой».

Тетя пострадавшего мальчика отвезла его в больницу и написала заявления в полицию и опеку. Прокуратура проведет проверку.

Ранее жителя Забайкальского края заподозрили в избиении своей 10-месячной дочери. По версии обвинения, пьяный мужчина набросился на ребенка. Младенца госпитализировали с тяжелыми травмами.