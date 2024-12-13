Пьяный житель Забайкалья избил свою 10-месячную дочь

СК: в Забайкалье отца 10-месячной девочки задержали за побои

Жителя Забайкальского края заподозрили в избиении своей 10-месячной дочери. В ближайшее время ему предъявят обвинение по статье о покушении на убийство, сообщила пресс-служба СК по региону.

По версии следствия, проживающий в селе Бутунтай мужчина, будучи пьяным, жестоко избил младенца. Девочку госпитализировали с тяжелыми травмами.

В пресс-службе уточнили, что задержанный 1995 года рождения ранее не был судим. Следователи допросили родителей пострадавшей и продолжили устанавливать все обстоятельства нападения.

«Следователи продолжают проведение следственных действий для закрепления доказательств совершенного преступления», — отметили в пресс-службе.

Ранее жительница Ханты-Мансийском автономном округе насмерть избила своего 11-месячного ребенка. Против женщины возбудили уголовное дело об убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.