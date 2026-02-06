В Германии начался суд над мужчиной, пытавшимся отравить свою трехлетнюю дочь

В немецком городе Ландсхут под суд отдали 28-летнего местного жителя, который, по версии следствия, пытался убить свою маленькую дочь. Мотивом преступления стала обычная жадность, сообщила газета Bild .

Следствие выяснило, что мужчина не хотел платить алименты и решил, что смерть ребенка решит его финансовые проблемы. В декабре 2024 года он заранее купил в магазине яд против грызунов (фосфид алюминия) и тщательно планировал убийство.

Во время встречи с дочерью он засунул девочке в рот самодельный сверток из пищевой пленки, внутри которого был смертельно опасный препарат.

После встречи мужчина отвез дочку обратно к матери. Он надеялся, что яд подействует позже, и все подозрения падут на бывшую жену. Жизнь ребенку спас случай: уже в квартире матери девочку стошнило.

Врачи подтвердили, что если бы яд подействовал, спасти ребенка было бы невозможно.

Суд над мужчиной начался еще осенью 2025 года, но из-за болезни судьи процесс пришлось начинать заново. Подозреваемый ранее отрицал свою вину. Прокуратура требует для него пожизненного заключения.

