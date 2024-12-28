Жительницу Котласа заподозрили в убийстве двух детей

Жительницу Котласа подозревают в двойном убийстве детей. Ориентировка МВД на женщину появилась в распоряжении 360.ru.

Подозреваемая 1995 года рождения может направляться в Сыктывкар.

«Была одета: Черная куртка (пуховик) длиной до колена, розовая вязаная шапка, черные высокие сапоги, рюкзак темного цвета», — указано в документе.

Тела девочки трех лет и полуторагодовалого мальчика нашли в ванной комнате. Семья, в которой воспитывались дети, была полной и состояла на учете в органах и учреждениях системы профилактики.

Ранее четырех детей убили в Тверской области. Главным подозреваемым стал глава семейства — 37-летний выходец из Таджикистана. Мужчина попытался покончить с собой, но его успели спасти. Сейчас он находится в больнице, врачи подключили его к аппарату ИВЛ.