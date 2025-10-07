Девушка напала с ножом на мужчину, попытавшегося с ней познакомиться у озера в Выборгском районе

Выборгская районная прокуратура утвердила обвинительное заключение в адрес 22-летней девушки. Ее обвиняют по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Об этом сайту Piter.TV сообщили представители ведомства.

Согласно следствию, вечером 18 июля 2025 года девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения и вступила в конфликт с мужчиной у Верхнего Суздальского озера в Выборгском районе. В ходе ссоры обвиняемая нанесла потерпевшему серьезные колото-резаные раны живота и плеча туристическим ножом.

Пострадавший рассказал, что пришел на пляж отдохнуть и заметил девушку, сидящую одну на лавочке. Он попытался завести разговор, но девушка проявила агрессию и нежелание общаться. Диалог перешел в ссору, в процессе которой обвиняемая нанесла два удара ножом и покинула место происшествия.

Уголовное дело направили в Выборгский районный суд Петербурга для дальнейшего разбирательства.