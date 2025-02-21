Жителя Подольска признали виновным в совершении госизмены

Московский областной суд вынес приговор 24-летнему жителю Подольска, признав его виновным в диверсии и государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

В суде установили, что в январе 2024 года молодой человек думал, что общается в мессенджере с девушкой, но на самом деле вступил в переписку с представителем украинских спецслужб. Тот уговорил его на сотрудничество и дал задание устроить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры.

В феврале 2024 года ночью между платформами «Кутузовская» и «Весенняя» Курского направления он поджег релейный шкаф, записал это на видео, а затем запись появилась на проукраинских националистических ресурсах.

Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы: первые три года мужчина проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также ему назначили год ограничения свободы. Приговор пока не вступил в силу.