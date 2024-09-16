Жительницу Екатеринбурга проверят на полиграфе после странной смерти мужа

Полиция Екатеринбурга после обнаружения тела 50-летнего мужчины, умершего при странных обстоятельствах, проверит на полиграфе его жену. Об этом сообщило издание Ura.ru .

По данным источника издания, мужчина якобы вернулся домой с рассеченной головой и скончался, а его супруга на следующий день отправилась в Москву.

«Скорую помощь мужчина вызывать запретил, пригрозив, что иначе уйдет из дома. Свидетелем этого была только его жена, которая, в свою очередь, рассказала о случившемся дочери», — рассказал собеседник агентства.

Следствие выяснило, что тело мужчины обнаружила в ванной его 17-летняя дочь, а жена погибшего в этот момент находилась в командировке в Москве. На месте ЧП полиция нашла топор с веществом бурого цвета, сообщил источник издания.

Следственный комитет начал проверку по факту смерти мужчины.

Ранее в Швейцарии мужчина задушил финалистку конкурса «Мисс Швейцария», а затем попытался измельчить ее тело в блендере.