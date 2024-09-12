Муж пытался измельчить в блендере тело финалистки конкурса «Мисс Швейцария»

Федеральный суд раскрыл подробности жестокого убийства в Биннингене. Муж задушил финалистку конкурса «Мисс Швейцарии», а затем попытался измельчить ее тело в блендере, сообщил сайт Bzbasel .

Убийство произошло 13 февраля, но детали дела всплыли лишь спустя много месяцев, когда подозреваемый подал ходатайство об освобождении из-под стражи. Суд отклонил его просьбу и раскрыл обстоятельства преступления.

По версии следствия, мужчина имел симптомы психического отклонения и садистско-социопатические черты. Сначала он заявил, что нашел жену мертвой и, испугавшись, расчленил тело в прачечной. Однако в марте подозреваемый частично признал вину, заявив, что защищался — женщина якобы напала на него с ножом. Судебно-медицинская экспертиза опровергла его версию о самообороне.

Вскрытие показало, что потерпевшую задушили, затем расчленили лобзиком, ножом и секатором. Некоторые части ее тела убийца успел измельчить блендером и растворить в химикатах.

От рук партнера погибла участница Олимпиады-2024, бегунья из Уганды Ребекка Чептегей. В время ссоры мужчина вылил на нее канистру бензина и поджег, а потом сам умер от сильных ожогов.