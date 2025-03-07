Жительницу Башкирии обвинили в мошенничестве на 300 миллионов рублей

МВД: в Уфе задержали подозреваемую в многомиллионном мошенничестве

Жительницу Башкирии задержали по подозрению в многомиллионном мошенничестве. СК возбудил дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале .

По версии следствия, подозреваемая уговаривала людей вложить деньги строительный бизнес или другой прибыльный проект и таким образом похитила порядка 300 миллионов рублей.

«Меры конспирации, в том числе смена установочных данных, не помогли ей „замести следы“», — рассказала Волк.

Мошенница предлагала своим жертвам взять кредит, а затем возвращала небольшую сумму, чтобы усыпить бдительность обманутых людей. Она также нотариально оформляла обязательства о намерении погашать кредит, но свои обязательства не выполняла.

В феврале 2024 года обвиняемая поменяла фамилию и отчество, чтобы скрыться от закона. Несмотря на это, сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции задержали ее по месту жительства.

В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские и сим-карты, печати организаций, трудовые книжки и оргтехнику.

Ранее в Югре задержали аферистов, действовавших под видом работников соцслужб. С помощью обмана они получили порядка двух миллионов рублей.