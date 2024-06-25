Жительнице Ставрополья дали четыре года за истязание семилетней девочки

В Ставропольском крае суд вынес приговор женщине, которая истязала семилетнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
В январе 2024 года многодетная мама попросила свою знакомую посмотреть за тремя дочерьми, пока она с сыном лежала в больнице. Осужденная в воспитательных целях избивала семилетнего ребенка, запирала девочку в шкафу и заставляла часами стоять на коленях.
«Приговором суда женщине назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сообщили в СК.
Ранее уголовное дело об истязании завели против сотрудников реабилитационного центра в Пятигорске.