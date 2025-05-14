Жительнице Ямала грозит уголовная ответственность за покупку больничного

Правоохранители возбудили уголовное дело против жительницы Надыма, которая подозревается в даче коммерческого подкупа и мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.