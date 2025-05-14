Жительнице Ямала грозит уголовная ответственность за покупку больничного

Правоохранители возбудили уголовное дело против жительницы Надыма, которая подозревается в даче коммерческого подкупа и мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным следствия, в сентябре 2023 года фигурантка передала деньги врачу частной клиники в обмен на оформление поддельного больничного листа. В результате женщина необоснованно получала выплату пособия по временной нетрудоспособности.

Сейчас стражи порядка решают вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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