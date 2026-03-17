Жительница Уфы пыталась нелегально вывезти в Узбекистан старинную книгу

Сотрудники таможни нашли у 50-летней жительницы Уфы, вылетавшей в Ташкент, фолиант немецкой анатомической школы, изданный в 1920 году. Об этом сообщили 360.ru в пресс-службе ФТС.

Женщина рассказала, что повезла старинную книгу знакомой, которая хочет передать ее преподавателю Самаркандского университета. Экспертиза подтвердила, что фолиант подлинный.

Согласно законодательству, книги старше 100 лет нельзя вывозить из России без особого разрешения Министерства культуры, даже если они находятся в частной собственности. Без ограничений вывозятся только издания моложе 50 лет.

На уфимку составили два административных протокола, ее ждет штраф и конфискация книги.

Ранее в аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду в Китай государственных наград и архивных документов времен СССР.