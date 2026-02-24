Контрабандист попытался вывезти из России в Китай 455 госнаград времен СССР

Сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду крупной партии предметов фалеристики и культурных ценностей времен Советского Союза в Китай. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

«Товары пытался вывезти за границу гражданин России. Он был остановлен таможенниками на зеленом коридоре в ходе выборочного контроля. При сканировании багажа и ручной клади мужчины среди личных вещей были обнаружены многочисленные медали, ордена, нагрудные знаки, архивные документы и другие ценные предметы» — заявили в ведомстве.

Правоохранители изъяли 455 государственных наград, 37 архивных документов и бюст маршала Климента Ворошилова из бронзы. Общая стоимость предметов превышает 600 тысяч рублей.

По словам мужчины, все это из его личной коллекции. При этом документов, подтверждающих законность приобретения, он не показал.

Товары направили на экспертизу, она установила, что они настоящие. Из 455 госнаград 292 были выпущены более 50 лет назад и относятся к культурным ценностям. Среди них медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией», «За оборону Москвы», «За взятие Берлина», «За доблестный труд» и другие.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей. Наказание за это — вплоть до пяти лет лишения свободы.

Ранее контрабандистку из Азербайджана задержали во Внукове. С собой у нее были украшения общей стоимостью 18,5 миллиона рублей.