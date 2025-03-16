Жительница Тюмени хотела обменять младенца на бутылку водки

В Тюмени органы опеки забрали младенца у пьющей матери после того, как она пыталась обменять его на бутылку водки. Об этом сообщил Telegram-канал «Тюмень № 1»

Семья жила в общежитии на Одесской улице, 20. Женщина предложила пятимесячного истощенного ребенка в обмен на спиртное. После этого ей заинтересовались власти.

«Малыш был истощен, его забрали, и мы надеемся, что он не вернется к ней. Весь дом в шоке», — рассказала местная жительница.

Привлекут ли женщину к уголовной ответственности, неизвестно. Пресс-служба УМВД России по Тюменской области не комментировала произошедшее.

В феврале в Щелкове женщина из Белоруссии продала сына, рожденного по поддельным документам, бездетной паре за 10 тысяч рублей и сапоги. Участвовавшая в афере акушерка получила 150 тысяч рублей. Участников сделки задержали.