28 февраля 2025 19:48 Приемные родители заплатили за сына сапогами. Как поймали участников дикой сделки в Щелкове 0 0 0 Криминал

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В середине февраля в Москве поймали приезжую из Белоруссии, пытавшуюся продать новорожденную дочку за тысячу долларов. На допросе 20-летняя девушка призналась, что «устала и хотела начать новую жизнь». Прошло всего две недели — и вот в столичном регионе произошел новый случай попытки продажи младенца. Расстаться с сыном роженица из Центральной Азии согласилась за 10 тысяч рублей и сапоги.

Как придумали схему продажи младенца В торговле новорожденным сейчас подозревают трех женщин и мужчину. Все они задержаны. Одна из женщин — роженица, вторая — акушер-гинеколог, которая помогла ей рожать по чужим документам, третья — приемная мать. Мужчина — ее супруг.

Своих детей эта пара иметь не могла, поэтому решила выйти из положения таким преступным образом. Супруги, к слову, как и роженица, — уроженцы соседних республик.

Девушке, которая согласилась с ними на сделку, 31 год. У нее уже есть двое детей, воспитывает она их в одиночку и нигде не работает. В Россию приехала по туристической визе.

Провернули все в Щелкове благодаря на все готовому ради 150 тысяч рублей акушеру-гинекологу. Она с согласия беременной дала ей препарат, чтобы вызвать преждевременные роды, а затем на скорой отправила в перинатальный центр. Из больницы мать с ребенком выписали 18 февраля. Тогда же она и передала сына покупателям. Те перечислили ей 10 тысяч рублей и вручили женские сапоги.

«О происходящем стало известно правоохранительным органам. После передачи ребенка и получения вознаграждения все участники купли-продажи новорожденного были задержаны оперативными сотрудниками территориальных отделов ФСБ и МВД», — заявили в региональном СКР. Младенца поместили в Королевскую больницу, а с задержанными теперь продолжают работать следователи. По статье о торговле новорожденным с использованием поддельных документов им грозит до 10 лет лишения свободы.

А акушеру-гинекологу, которая вступила с ними в преступный сговор, еще и запрет работать в медицине на срок до 10 лет.

Дело Юлии Логиновой и Натальи Патоки По схожей преступной схеме с записью чужих детей на себя действовали ранее Юлия Логинова и Наталья Патока — фигурантки громкого дела многодетных матерей.

Расследование по нему завершили в конце февраля. Обеим предъявили обвинения по статье о торговле людьми в окончательной редакции. После они начали знакомиться с материалами дела.

Фото: РИА «Новости»

Адвокат Патоки Станислав Кулов в комментарии РИА «Новости» заявил, что его клиентка может проходить обвиняемой только по статье о незаконном усыновлении или по административной статье о предоставления недостоверных сведений в регистрирующий орган. Прогремевшее на всю страну дело о торговле младенцами возбудили 16 октября 2023 года. В общей сложности по нему проходят 19 фигурантов, трое из них — многодетные матери. На иждивении у Логиновой — 15 детей. Продажу трех девочек и четырех мальчиков, которых она усыновила с помощью Патоки, подтвердили ДНК-тесты.