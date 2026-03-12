Жительница Таганрога получила 18 лет колонии за убийство младенца
Суд в Ростовской области приговорил местную жительницу к 18 годам колонии общего режима за убийство младенца и покушении на убийство его брата. Об этом сообщила пресс-служба СК России.
Суд установил, что в ноябре 2024 года жительница Таганрога нанесла шестимесячным детям травмы тела и головы. Затем положила детей в сумку и отнесла их к магазину неподалеку.
«Один ребенок скончался от полученных травм. Жизнь второго удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи», — заявили в СК.
Экспертиза подтвердила, что женщина на момент совершения преступления находилась во вменяемом состоянии и осознавала фактический характер своих действий.
В феврале 17-летняя жительница Барнаула канцелярским ножом убила ребенка спустя пару часов после родов. Ее приговорили к двум годам колонии.