Жительница Таганрога получила 18 лет колонии за убийство младенца

Суд в Ростовской области приговорил местную жительницу к 18 годам колонии общего режима за убийство младенца и покушении на убийство его брата. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Суд установил, что в ноябре 2024 года жительница Таганрога нанесла шестимесячным детям травмы тела и головы. Затем положила детей в сумку и отнесла их к магазину неподалеку.

«Один ребенок скончался от полученных травм. Жизнь второго удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи», — заявили в СК.