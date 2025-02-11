Жительница Ставрополя задушила 4-месячную дочь подушкой из-за плача

Flickr
Фото: Flickr

Против жительницы Ставрополя завели уголовное дело за убийство четырехмесячной дочери. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, 33-летняя подозреваемая вечером 10 февраля задушила ребенка подушкой, поскольку ее сильно раздражал плач младенца. О случившемся в правоохранительные органы заявил супруг женщины, когда вернулся с работы домой.

Подозреваемую задержали, в ближайшее время ей изберут меру пресечения. Правоохранители назначили проведение судебной экспертизы.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Ранее в Калининградской области арестовали мать семилетнего мальчика, убитого отчимом в Черняховске. Тело ребенка нашли в водоеме в пакете с кирпичами.

Школьника искали больше суток. Его мать и отчим также принимали участие в поисках, стараясь отвести от себя подозрения.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте