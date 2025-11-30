Жительница Сочи инсценировала смертельную болезнь ребенка ради сбора денег

Жительницу Сочи заподозрили в мошенничестве после того, как она разместила в соцсетях ложную историю о болезни и якобы смерти собственного ребенка, чтобы собрать деньги. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

Женщина просила пользователей помочь с оплатой дорогостоящей реабилитации ее якобы тяжело больного 12-летнего сына. Позже она написала, что мальчик умер от приступа эпилепсии, и объявила новый сбор — уже на похороны. При этом никаких документов, подтверждающих болезнь или смерть ребенка, она не предоставила.

Когда инспекторы по делам несовершеннолетних приехали проверить информацию, выяснилось, что ребенок жив и здоров. В отношении матери составили административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее тело младенца обнаружили в Сергиевом Посаде на комплексе по переработке отходов. Предполагается, что ребенок мог появиться на свет вне медицинского учреждения и не выжил.