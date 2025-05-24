Жительница Петербурга обчистила пункт выдачи заказов и попала на камеру

Петербурженка за 40 минут обчистила ПВЗ на 180 тысяч рублей и попала на камеру

В Санкт-Петербурге женщина обокрала пункт выдачи заказов, но вынесла товары прямо под уличную городскую камеру. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» .

ЧП произошло в ПВЗ на улице Композиторов. До открытия точки женщина взломала дверь и набрала больше 65 разных товаров примерно за 40 минут. В основном выбирала лишь технику и одежду. Самым внушительным среди украденного стал робот-пылесос со станцией, суммарный ущерб составил 180 тысяч рублей.

Потом все украденное женщина сложила на улице прямо перед городской камерой. Там она сидела до прибытия друга, с которым затем сложила вещи в машину и уехала. Полицейские начали проверку.

Ранее в Твери поймали укравшего более 20 пачек масла в магазине. Местный житель украл продукт на сумму более чем девять тысяч рублей, причем полиция выявила за ним похожие проступки в прошлом.