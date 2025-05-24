Укравшего больше 20 пачек масла в супермаркете поймали в Твери

Тверская полиция установила и задержала мужчину, похитившего больше 20 пачек масла в магазине на Тверском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи завели уголовное дело по статье «Кража». Силовики выяснили, что 25-летний молодой человек украл продукт на сумму более чем девять тысяч рублей.

Камера видеонаблюдения в торговом зале зафиксировала, как злоумышленник сложил масло в корзину и покинул супермаркет, не рассчитавшись на кассе.

По данным правоохранителей, на счету подозреваемого минимум три эпизода аналогичных краж. Он приходил ночью в круглосуточный магазин, забирал сливочное масло, шоколад или сыр с витрины, прятал под одежду и уходил.

После задержания мужчина сознался в краже, его отправили в изолятор временного содержания. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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