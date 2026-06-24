Жительница Петербурга лишилась ювелирных крашений на сумму около 1 млн рублей

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло ограбление, в результате которого из квартиры местной жительницы были украдены ювелирные украшения на сумму около миллиона рублей. Инцидент случился 9 июня, когда 23-летний мужчина пришел в гости к хозяйке квартиры на Таллинской улице, написала Neva.Today .

После его ухода пострадавшая обнаружила пропажу драгоценностей из шкатулки. Злоумышленник, воспользовавшись моментом, направился в ломбард, чтобы заложить украденные вещи. Однако правоохранительные органы оперативно отреагировали и задержали подозреваемого, который оказался безработным жителем города.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Это происшествие подчеркивает важность бдительности и осторожности при приглашении незнакомых людей в дом, а также необходимость защиты своего имущества.