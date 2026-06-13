Жительница Пензы отдала мошенникам 27 миллионов рублей за «замену домофона»

Телефонные мошенники обманули жительницу Пензы и убедили ее передать им более 27 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

Жертвой аферистов стала пенсионерка 1957 года рождения. Преступники позвонили ей под видом «управляющей домом» и предложили заменить магнитные ключи от подъезда. Когда женщина согласилась, собеседница убедила ее сказать пришедший в мессенджере смс-код.

«Затем ей написал неизвестный, заявив о взломе ее личного кабинета на „Госуслугах“», — отметили в ведомстве.

После этого пенсионерке стал звонить мошенник, притворившийся сотрудником силового ведомства. Он убедил женщину «задекларировать» все сбережения и передать их курьеру. В итоге жертва аферистов отдала более 27 миллионов рублей. СК возбудил уголовное дело.

Ранее злоумышленники стали обманывать россиян под видом допстипендии или гранта на проект. Они просят человека при заполнении анкеты указать данные банковской карты или отправить небольшой перевод под видом налога.