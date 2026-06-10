Жительница Новосибирской области насмерть сбила ребенка на самокате

Карасукский районный суд приговорил жительницу Новосибирской области к пяти годам лишения свободы за смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Женщину признали виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Суд установил, что водитель, не имея прав на управление машиной, ехала на Toyota со скоростью не менее 96 километров в час. На пересечении улиц Ленина и Красноармейской она столкнулась с ребенком, который проезжал перекресток на электрическом самокате. В результате пострадавший скончался.

В пользу семьи погибшего ребенка с женщины взыскали компенсацию морального вреда в два миллиона рублей.

Ранее восьмилетнего мальчика насмерть сбил внедорожник Toyota в Чите. По факту гибели ребенка СК возбудил уголовное дело. Авария произошла у пешеходного перехода, следствие установило, что у водителя не было прав на управление транспортом.