Жительница Новосибирска зарезала бывшую свекровь и попыталась прикончить сына

СК: в Новосибирске женщину обвинили в убийстве экс-свекрови и покушении на сына

Жительница Новосибирска стала фигуранткой уголовного дела об убийстве бывшей свекрови и покушении на убийство своего 11-летнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба СК по Новосибирской области.

По версии следствия, 42-летняя женщина поссорилась с 85-летней родственницей и пырнула ее ножом в шею. Он полученной раны пострадавшая скончалась на месте.

После этого она ударила ножом своего сына в ключицу. Мальчик смог вырваться и добежать до живущего в соседнем доме отца, который вызвал скорую и полицию.

Женщину задержали, следователь попросил суд заключить ее под стражу. Ход и результаты расследования уголовного дела контролирует прокуратура Калининского района Новосибирска. По информации пресс-службы ведомства, задержанная не имеет судимости и официально нигде не работает.

Ранее в Нижнем Новгороде правоохранители задержали местного жителя, которого подозревают в убийстве 86-летнего отца.