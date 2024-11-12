Жителя Нижнего Новгорода задержали по подозрению в убийстве и расчленении 86-летнего отца

Правоохранители задержали жителя Московского района Нижнего Новгорода. Его подозревают в убийстве 86-летнего отца, сообщило «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
Преступление было совершено в квартире пенсионера на улице Минина. Согласно данным ведомства, подозреваемый приехал в гости к пожилому родственнику и задушил его. Затем он вывез тело на участок в садовом товариществе, расчленил труп и сжег.
Нижегородец признал свою вину. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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