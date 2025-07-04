В Ижевске под вывеской спа-салона работали восемь организаторов борделя

В Удмуртии завершено расследование уголовного дела, фигурантами которого стали восемь жительниц Ижевска. Их обвиняют в организации занятия проституцией, сообщил Izhlife со ссылкой на МВД по региону.
Следствием установлено, что в спа-салоне клиентам предлагали не только эротический массаж, но и услуги сексуального характера за плату. Участники группы не только управляли заведением, но и выполняли функции администраторов.
Незаконная деятельность была прекращена сотрудниками уголовного розыска. Теперь уголовное дело передано в суд, где женщинам может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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