Жительница Новороссийска расправилась с годовалым сыном. Ее поймали спустя 5 лет

Жительницу Краснодарского края и ее сожителя обвинили в убийстве годовалого сына в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Неделю назад в Следственный комитет обратился житель Новороссийска. Он заявил, что не видел своего внука с августа 2020 года. Мать ребенка не давала никому из родственников видеться с ним, а недавно уехала вместе с сожителем в Москву.

Оперативно-следственная группа заподозрила их в убийстве и через некоторое время задержала. На допросе оба признались в содеянном и рассказали, что убили ребенка в ночь на 1 сентября возле Крымска. Убийство они объяснили тем, что им было не на что содержать мальчика и негде с ним жить.

В региональном управлении МВД уточнили, что 34-летний местный житель с согласия возлюбленной отнес пасынка в лес и задушил.

Ранее жительница Красноярского края зарубила трех детей. Выжил только четвертый, который в этот момент был в школе. В Следственном комитете рассказали, что за три недели до убийства женщина стала уходить из дома, в том числе ночью, говоря, что устала и хочет погулять. С 2019 года она состоит на учете в ПНД.